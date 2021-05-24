وقتل الجيش الإسرائيلي شابًّا فلسطينيًّا في حي الشيخ جراح، عقب "تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شرطيين".

وذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن هناك "جريحين من قواتها، أحدهما وصفت حالته بالخطيرة".

وفي سياق منفصل، تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر تشديد الحصار على غزة، عقب العملية العسكرية الأخيرة التي شنها على القطاع.

وذكر مراسلنا في غزة أن الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، وهو المعبر التجاري الوحيد مع غزة. وسط تقارير تتحدث أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح "إلا بإدخال شحنات محددة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، مع استمرار منع دخول المساعدات والبضائع والأعلاف".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، تعتزم "إسرائيل" تغيير سياستها تجاه قطاع غزة، ونقلت عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قوله أمس: "نسعى إلى اشتراط أي مساعدات يتم تقديمها لقطاع غزة، بصفقة تبادل أسرى".

وقال موقع "والا" الإسرائيلي: "سيستمر إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، "إيرز"، و"كرم أبو سالم"، إلا لممثلي منظمات الإغاثة الدولية، والصحفيين الأجانب من حين لآخر".

(ع م)