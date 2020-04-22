​​​​​​​مقتل شاب فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي .. وأسير فلسطيني يفقد حياته بالسجن

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهد شاب فلسطينيّ متأثرًا بإصابته برصاص جنود الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أقدم على دهس جندي إسرائيلي وطعنه، في القدس المحتلة".

وقالت "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية: "إن الجندي المصاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصيب بجروح متوسطة نتيجة الطعن في الجزء العلوي من الجسم، وتم نقله إلى مستشفى تشعاريه تسيدك في القدس".

وفي سياقٍ آخر، فقد الأسير الفلسطيني نور البرغوثي (23 عام) حياته في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي، صباح اليوم، إذ عثر عليه داخل زنزانته وهو فاقد للوعي بعد تدهور حالته الصحية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ له: "استشهد البرغوثي من بلدة عابود برام الله، إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم 25 بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخر سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد".

وفي بيانه، حمل نادي الأسير، إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن "استشهاد الأسير البرغوثي"، جراء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة.

وبعد إعلان موت الأسير، سادت حالة من التوتر في سجن النقب الإسرائيلي بين الأسرى الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بحسب ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن: "عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ارتفع إلى 223 شهيداً بعد استشهاد الأسير البرغوثي الذي يقضي محكومية 8 أعوام بعد أن أدين بمقاومة قوات الاحتلال والمستوطنين والضلوع في إطلاق الرصاص ورشق قوات الاحتلال والمستوطنين بالحجارة".

(ع م/ح)

ANHA