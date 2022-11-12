​​​​​​​مقتل رئيس بلدية جراء استهدافه من قبل مجهولين بريف درعا

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، رئيس بلدية علما بريف درعا الشرقي بالرصاص المباشر، مما أدى لمقتله على الفور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك وسط فلتان أمني يسود عموم مناطق درعا، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 474 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 413 شخصاً، جلهم من المواطنين والعسكريين التابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل، فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)