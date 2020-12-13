​​​​​​​مقتل قيادي و7 عناصر من الحوثيين في مواجهات مع قبائل بصعدة

وشهدت منطقة قبائل "بني خولي" في مديرية منبه بمحافظة صُعدة اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وأبناء المنطقة، منذ الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر قبلية، فإن المواجهات المسلحة اندلعت بين الطرفين إثر اعتداء مسلحين على أبناء القبائل، الإثنين الماضي.

وفق وكالة "خبر" اليمنية، فإن المواجهات المسلحة تزامنت مع فرض جماعة أنصار الله الحوثية لحصار شامل على أبناء القبائل، وقصف مدفعي مكثف استهدف قراهم.

وبحسب الوكالة، فقد أسفرت المواجهات عن مقتل سبعة عناصر حوثيين، بينهم قيادي بارز يدعى أبو صريح المنبهي، وإصابة آخرين، فيما قُتل من الجانب القبلي الشيخ سلمان ناجع، والمواطن محمد سالم الخولي.

(د أ)