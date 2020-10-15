​​​​​​​مقتل قيادي حوثي بارز إثر مواجهات جنوب مدينة الحديدة

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، إن "ضربة موجعة جديدة تلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بمقتل القيادي الحوثي البارز اللواء أبو البتول الأقهومي في الساحل الغربي".

وأوضح البيان، نقلًا عن شبكة العربية، أن "الأقهومي يُعد من كبار قادة الميليشيات الحوثية الذين تلقوا تدريبات سابقة في إيران، وهو مقرّب من زعيمها المدعو عبد الملك الحوثي، ولقي مصرعه في المعارك الأخيرة التي اندلعت بالساحل الغربي، بعد أن شنت الميليشيات الحوثية هجمات على المناطق المحررة جنوب الحديدة".

وأضاف: "مصرع الأقهومي بمثابة ضربة قاسية وموجعة جديدة تلقتها الميليشيات وجعلتها تعيش في حالة تخبط وانهيارات واسعة في صفوف مسلحيها".

وأشار إلى أن "الميليشيات الحوثية الموالية لإيران كانت قد شنت هجمات متفرقة على المناطق المحررة جنوب الحديدة وتكبدت مئات القتلى والجرحى من مسلحيها، بينهم قيادات بارزة ومقربة من زعيم الميليشيات".

واعترفت مجموعات الحوثي بمصرع الأقهومي، حيث نعاه ناشطون حوثيون دون ذكر أي تفاصيل عن ظروف ومكان مصرعه، واعتبروا رحيله" خسارة كبيرة".

إلى ذلك، ذكرت معلومات أخرى أن الأقهومي يُعَد "المسؤول المباشر المكلف من قبل زعيم الميليشيات (عبد الملك الحوثي) بالإشراف على جبهة الساحل الغربي، إلى جانب قيامه بمهمات خاصة وسرية"، وفقًا لشبكة العربية.

وأفادت بأن الأقهومي، الذي تلقى تدريباته على يد الحرس الثوري الإيراني، كان "المسؤول الأعلى للهجمات الانتحارية الأخيرة التي نفذتها الميليشيات الحوثية مؤخراً في الساحل الغربي".

(ي م)