قتل قيادي في "الأمن العسكري"، التابع لقوات حكومة دمشق صباح اليوم، إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين، في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القتيل كان يعمل سابقاً ضمن المسلحين المحليين في المنطقة، وبعد "التسويات" في درعا انضم لـ "الأمن العسكري".

وتصاعدت حدة القتل والاغتيالات بوتيرة أعلى بعد أن أخضعت حكومة دمشق المنطقة لما تسمى "التسويات"، الأمر الذي يثبت مدى هشاشة المصالحات التي فرضتها الأولى على المنطقة والتي لم تجلب سوى فوضى أمنية واحتقاناً شعبياً ضد أجهزتها وحكمها.

ويرى مراقبون للشأن السوري أن "التسويات" لا تشكل حلاً حقيقياً مهما صمدت لأنها أساساً لا تعالج أسباب التصادم الفعلي بين الحكومة والشعب، والمتمثلة في الاعتراض على نظام الحكم المطلق.

ومنذ مطلع العام الحالي بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 388 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 328 شخصاً جلهم من المدنيين وعناصر تابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

(د ع)