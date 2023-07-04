​​​​​​​مقتل نحو 50 امرأة في تركيا وباكور خلال شهر

وفقاً لتقرير نشرته منصة سنوقف قتل النساء (KCDP)، فقد تعرضت 22 امرأة لجريمة قتل من قبل الرجال، بينما فقدت 27 امرأة أخرى حياتهن بطرق مشكوك بها، خلال شهر حزيران المنصرم.

وحسب تقرير المنصة الذي نقلته وكالة فرات للأنباء 3 حزيران، فقد قُتلت معظم هؤلاء النساء لأنهن "رغبن في ترك أزواجهن"، ولأنهن "رفضن عقد اتفاق وعلاقة وزواج"، لكن لم يُعرف سبب قتل 13 امرأة من بينهن.

وفيما يتعلق بفقدان الـ 27 امرأة لحياتهن بطرق مشكوك بها، أوضحت منصة سنوقف قتل النساء (KCDP)، إنه مع الوباء (كورونا) ازداد فقدان النساء لحياتهن بشكل كبير، بطريقة مشكوك بها والانتحار.

وأضافت: "للأسف الموت بطريقة مشكوك بها للنساء يصبح أصعب من جرائم القتل بحق النساء. يجب الكشف عما إذا كانت النساء قد فارقن الحياة بالفعل عن طريق الصدفة أو القتل، أو انتحرن أو أُجبرن على الانتحار".

(ي م)