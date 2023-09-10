​​​​​​​مقتل نحو 30 شخصاً في غارات جوية على الخرطوم

قتل 30 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، اليوم، جراء غارات جوية للجيش السوداني على أحد أحياء جنوبي الخرطوم، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالة "فرانس برس".

وقالت "لجنة المقاومة" المحلية، إنه "في حوالي الساعة 07,15 (05,15 بتوقيت غرينتش)، قصف الطيران الحربي منطقة سوق قورو"، مشيرة إلى أن "الإحصاءات الأولية تفيد بوصول 30 حالة وفاة وعشرات الجرحى" إلى مستشفى بشائر في المنطقة.

وأطلق مستشفى بشائر "نداءً عاجلاً" إلى الكوادر الطبية للحضور، "مع تزايد أعداد المصابين الواصلين إليه".

ومنذ اندلاعه في 15 نيسان، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نحو 7500 قتيل، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصاً في ظل انقطاع الاتصالات في عدة مناطق، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

واضطر نحو 5 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة، فيما تركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد.

(د ع)