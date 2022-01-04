​​​​​​​مقتل نحو 200 عنصر من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية قرب مأرب

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة في محافظتي شبوة والبيضاء المحاذيتين لمأرب، إذ أفادت مصادر طبية وأمنية لوكالة فرانس برس، عن وقوع أكثر من 125 قتيلاً من جماعة "أنصار الله" الحوثية في ما وصفه مصدر أمني بـ "القصف الجوي والمواجهات مع قوات ألوية العمالقة التي قدمت من الساحل الغربي لتحرير مديريات شبوة التي سقطت منذ أشهر بيد الحوثيين".

ومن جانبها، أكدت مصادر حكومية مقتل 70 مقاتلاً من "قوات العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية في المعارك مع المتمردين.

وتأسّست ألوية العمالقة أواخر عام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل.

ويقاتل الحوثيون منذ شباط/ فبراير الماضي بشراسة القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف الوصول إلى المدينة، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

(د ع)