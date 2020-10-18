​​​​​​​مقتل نازح من حمص بقنّاصة المحتلّ التّركيّ بريف كري سبي

أفاد مراسلونا أنّه أسعف الأهالي مساء اليوم المواطن محمد خلف السليمان ( 36 عاماً) إلى مشفى الشهيد عمر علوش بناحية عين عيسى، ولكنّه كان قد فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري بصدره الأيسر.

وبحسب الشهود والمسعفين، إنّ قنّاصة جيش الاحتلال التركي استهدفوه أثناء رعيه للأغنام بالقرب من قرية التروازية التابعة لمقاطعة كري سبي.

وبحسب الأهالي الذين أسعفوه إلى المشفى فإن المواطن محمد خلف السليمان من أهالي قرية السلحبية "ريف الرقة الغربي" وهو نازح من مدينة حمص السورية، ويقطن حالياً في قرية التروازية يعمل بتربية المواشي.

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ANHA