​​​​​​​مقتل مواطنين اثنين في قصف لقوات حكومة دمشق على ريف إدلب

قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، مناطق متفرقة من ريفي حماة وإدلب، ومنها بصاروخ موجه روسي الصنع، أدى إلى مقتل مواطنين اثنين كحصيلة أولية مع وجود عالقين تحت الأنقاض.
خبر 2021-07-17T11:00:00 مركز الأخبار

ونفذت قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، صباح اليوم، السبت، استهدافاً بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل مواطنة وطفلة كحصيلة أولية مع وجود عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في بينين وفليفل والفطيرة جنوب إدلب، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وكانت قوات حكومة دمشق، قد قصفت أمس، بالصواريخ المناطق المذكورة سابقاً، بالإضافة إلى محيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(د ع)


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