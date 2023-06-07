​​​​​​​مقتل متزعم لمرتزقة تركيا في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة، بمقتل متزعم مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة للاحتلال التركية محمود ياسين العطيري ليلة أمس.

وحسب المصدر، فإن المرتزق محمود ياسين العطيري قُتل بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين، أثناء قيادته لسيارته على الطريق الواصل بين قرية خربة الرز والجذلة بريف المقاطعة الجنوبي ـ ١٠ كيلو متر عن مركز المقاطعة المحتلة.

واحتلت تركيا ومرتزقتها، في تشرين الأول عام 2019، قسماً كبيراً من مقاطعة كري سبي.

هذا وتشهد المناطق السورية التي تحتلها تركيا فوضى عارمة، من اشتباكات متواصلة بين المرتزقة، وعمليات قتل ونهب وخطف، يرتكبها المرتزقة بحق قاطني تلك المناطق.

(د)

ANHA