​​​​​​​مقتل مسن متأثراً بجراحه جراء اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بأن المسن بيرم معمو المعروف باسم أبو عبدو والقاطن في حي الأشرافية بمدينة عفرين المحتلة، قد قتل متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها جراء الاشتباكات التي اندلعت مساء يوم الخميس بتاريخ 7 نيسان الجاري بين مرتزقة "فرقة الحمزات" ومرتزقة "فيلق الشام" التابعيْن للاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين المحتلة.

مضيفاً أن المرتزقة احتجزوا جثمان المسن بيرم معمو في إحدى المشافي، ومنع تسليمه لذويه.

وزاد المصدر نفسه أن المرتزقة سلموا جثمان المسن لذويه بعد مرور 16 يوماً على مقتله، أي في 23 نيسان الجاري.

(آ ر/ك)

ANHA