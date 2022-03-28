​​​​​​​مقتل مرتزقين للاحتلال التركي في ريف كري سبي المحتلة أحدهما قيادي

وبحسب المصدر فإن المرتزقين اللذين قتلا اليوم هما المدعو أبو علي الدرعاوي القيادي في الفيلق الثالث للجبهة الشامية، والمرتزق ياسين أحمد الحمد من فيلق المجد.

وبين المصدر بأن المرتزقين قتلا إثرَ انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة كانت تقلهما، بالقرب من قرية "رنين" (جنوب بلدة سلوك التابعة للمقاطعة المحتلة).

ولفت المصدر إلى أن المرتزق الدرعاوي هو متزعم فصيل مرتزقة الجبهة الشامية ببلدة سلوك المحتلة.

هذا وتكثر عمليات التناحر والتصفية بين عناصر فصائل مرتزقة تركيا في المناطق المحتلة في سوريا جراء خلافاتهم على أماكن بسط النفوذ والاستحواذ على المسروقات، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب اقتتالات بشكل دائم، وعمليات تصفية.

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ANHA