​​​​​​​مقتل مرتزق وسط قصف متبادل في ريفي حلب واللاذقية

قصفت قوات حكومة دمشق، خلال ساعات مساء أمس الجمعة، مواقع المرتزقة في محيط قرية كفر عمة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل مرتزق من ما يسمى بـ "الجبهة الوطنية للتحرير".

كما استهدف المرتزقة بالصواريخ مواقع قوات حكومة دمشق في برج التنمية بريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، حسب ما أفاده المرصد السوري.

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات معارة النعسان، والفطيرة وسفوهن والبارة وكفر عويد في ريف إدلب المحتلة، ومحاور جبل التركمان في ريف اللاذقية.

وبذلك، يرتفع إلى 262، تعداد العسكريين والمدنيين الذين قُتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة خفض التصعيد منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 184 عملية، تنوعت بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب في العمليات الآنفة الذكر، أكثر من 139 من العسكريين و60 من المدنيين، بينهم 18 طفلاً و6 سيدات بجراح متفاوتة، وفقاً للمرصد السوري.

(س ع)