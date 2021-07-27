​​​​​​​مقتل مرتزق على يد عناصر من فصيله في مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فإن المرتزق الذي قتل اليوم يدعى "بشار ابو ساعة"، وهو تابع لمرتزقة "أحرار الشرقية" المدعومة من تركياً.

وبين المصدر إلى أن المرتزق الذي قتل يتبع لمجموعة المرتزق" أبو عرب الديري" وقتل على يد مجموعة المرتزق" أبو باز عشارة" والمجموعتان تابعتان لمرتزقة "أحرار الشرقية".

ولفت المصدر إلى أن المرتزق قتل أثناء اقتتال عشائري بين مجموعة من المستوطنين في المقاطعة المحتلة وهم من عشيرة" البكارة".

هذا وقام المحتل التركي بعد احتلاله لمقاطعة كري سبي عقب عدوانه على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الاول من العام 2019 بتوطين عائلات المرتزقة في مقاطعة كري سبي بعد تهجير أهلها الاصليين.

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ANHA