​​​​​​​مقتل مدير مدرسة على يد أحد الطلاب يثير استياءً شعبياً في حماة

قتل مدير إحدى المدارس بحي القصور في مدينة حماة، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس؛ نتيجة طعنه بأداة حادة من قبل أحد طلاب المدرسة ذاتها وهو طفل دون سن 18. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحسب المرصد، فإنه جرى طعن مدير المدرسة بأكثر من طعنة في البطن، ونقل على إثرها إلى المشفى؛ ليفارق الحياة هناك متأثراً بجراحه.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد معدلات الجريمة ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، لاسيما مع الفلتان الأمني المستشري.

وأثارت هذه الواقعة؛ استياءً شعبياً كبيراً، وتداول رواد مواقع التواصل الافتراضي الحادثة منددين بالفلتان الأمني وما آلت إليه الأمور في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في ظل غياب الرقابة الأمنية وتصاعد معدل الجريمة.

(د ع)