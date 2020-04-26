​​​​​​​مقتل مدنيين على يد الاحتلال التركي في إدلب

يسود التوتر بشكل كبير في منطقة "اعتصام الكرامة" في ريف إدلب الشرقي على أوتستراد اللاذقية -حلب الدولي، حيث أقدمت قوة عسكرية من الاحتلال التركي فجر اليوم الأحد، على إزالة سواتر ترابية من على أوتستراد الـ M4 بالقرب من بلدة النيرب شرق إدلب.

وأطلق جنود الاحتلال التركي قنابل مسيلة للدموع على الرافضين تسيير الدوريات، قابلها استهداف للعناصر التركية بالحجارة من قبل المحتجين، عقب ذلك قامت القوات التركية باستهداف منطقة الاعتصام بالرصاص الحي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن مدنيين اثنين قُتلا جراء استهداف الاحتلال التركي الاعتصام، دون الإعلان عن هويتهما حتى اللحظة.

هذا ويسود المنطقة حتى الآن غضب واسع من الأهالي الرافضين للسياسات التركية، وتسيير دوريات مشتركة بين كل من روسيا وتركيا على طريق M4.

(آ س)