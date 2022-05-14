​​​​​​​مقتل معتقل مريض آخر في السجون التركية

وقُتِل المعتقل المريض عبد الله آجا (73 عاماً)، في سجن برج كركلار المغلق في مدينة أزمير التركية، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى في قرية بانا التابعة لناحية كوجلوكوناك في شرنخ.

هذا، وقد أُصيب آجا في الـ 5 من نيسان الماضي بفيروس كورونا، وبعد اشتداد مرضه نُقل إلى المشفى، ليفقد حياته صباح اليوم.

من جانبها، أفادت عائلته بأن آجا، ومنذ الـ 18 من نيسان الماضي، تلقى العلاج في قسم الطوارئ في مشفى جكلي الحكومي.

والجدير بالذكر، أنه وعلى الرغم من انتهاء محكوميته في محاكمة عام 2021 - والتي كانت أقل من سنة - ومع تقرير حُسن السلوك من جانب الهيئة الإدارية والمراقبة، إلا أن السلطات التركية لم تطلق سراحه.

وتطبق دولة الاحتلال التركية سياسة تعسفية ضد المعتقلين السياسيين في سجونها؛ إذ تقتلهم لمنعها العلاج عنهم أو إيصالهم إلى حد عدم نفع العلاج، أو دفعهم إلى الانتحار.

ويأتي ذلك في إطار الإبادة التي تطبقها ضد الشعب الكردي في باكور كردستان.

(س ر)