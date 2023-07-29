​​​​​​​مقتل كاسب برصاص القوات الايرانية

الكاسب حسن توفيق زاده، من روجهلات (شرق كردستان)، قُتل أثناء قيامه بالتجارة عبر الحدود على يد القوات الإيرانية؛ نتيجة إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر عليه، على ما أفادت به وكالة "كولبر نيوز".

وقالت الوكالة: "فقد المواطن حسن توفيق زاده، البالغ من العمر 65 عاماً، الذي يعيش في منطقة سرشيوي، التابعة لمدينة سقز بشرق كردستان، حياته نتيجة استهدافه من قبل القوات الإيرانية".

وأضافت "إنه تم نقل جثمان حسن توفيق زاده إلى مشرحة الطب العدلي في سقز".

وقتل خلال العام الجاري 18 كاسباً، وأُصيب 43 آخرون بجروح خطيرة، في استهدافات مماثلة.

(س ع)