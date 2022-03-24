​​​​​​​مقتل جنديين تركيين في زاب خلال عملية لـ HPG في إطار أسبوع البطولة

أعلن المركز الاعلامي لقوات الدفاع المشروع عبر بيان كتابيٍ نشره اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية في منطقة زاب وذلك في سياق استذكار شهداء أسبوع البطولة، أسفرت عن مقتل جنديين من جنود الاحتلال التركي وتدمير موقعين لهم.

وجاء نص البيان كالتالي:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في زاب:

في ٢٣ من آذار وحوالي الساعة ٢١:١٠ شنّت قواتنا هجوماً على المحتلين في منطقة قلعة بدويه في زاب عبر محورين وبشكلٍ منسّق. وأسفرت هذه العملية التي استهدفت موقعين للعدو عن مقتل جنديين اثنين من جنود الاحتلال التركي على الأقل، وتدمير كلا الموقعين المستهدفين.

ونفذت قواتنا هذه العملية القوية لاستذكار شهداء أسبوع البطولة أي شهداء ٢١- ٢٨ آذار واستذكار الأبطال الخالدين في كردستان بأسرها.

كما تعرض منحدر تلة الشهيد شريف في منطقة خاكورك للقصف بالطائرات الحربية حوالي الساعة ١٢:٢٠ من يوم ٢١ آذار الجاري.

وتعرض أيضاً ميدانا الشهيد رستم وساجا في منطقة زاب لقصفٍ بالطائرات الحربية ثلاث مرات متتالية بين الساعة ١٨:٣٠_١٩:١٠ من يوم ٢٢ آذار الجاري".

(ر)