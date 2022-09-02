​​​​​​​مقتل جنديين محتلين ومرتزقين في عمليتين لقوات تحرير عفرين

نشرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابياً اليوم عن العمليتين. جاء في نص البيان ما يلي:" تتواصل عمليات الردع التي ننفّذها في مواجهة هجمات الجيش التركي المستبد، وفي هذا السياق:

تم في الـ 27 من آب المنصرم تنفيذ عمليتي قنص في أراضي مارع. مما أسفر عن مقتل مرتزقين اثنين.

كما تمّ في الـ 28 من الشهر ذاته تنفيذ عمليةٍ اُستهدفت فيها قاعدة لجيش الاحتلال التركي في قرية كفرجنة التابعة لعفرين، مما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي.

وأسفرت هذه العمليات عامةً عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي ومرتزقين اثنين. فيما تتواصل عمليات الردع التي ننفذها في مواجهة هجمات الجيش التركي المستبد".

(ر)