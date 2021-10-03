​​​​​​​مقتل جنديين اثنين من جنود الاحتلال التركي في ورخيله بآفاشين

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، عن هجمات جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع بباشور والعمليات التي ينفذها مقاتلو الكريلا ضد الاحتلال:

": في إطار حملة صقور زاغروس الثورية

في 2 تشرين الأول تمام الساعة 10: 30، نفذت قواتنا عمليات نوعية ضد جنود الاحتلال التركي، الذي أراد شن هجمات على منطقة برخدان في ورخليه التابعة لمنطقة آفاشين، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين للاحتلال وإصابة اثنين آخرين. نفذت قواتنا هذه العملية إحياءً لذكرى مناضلي ورخليه الذين قاوموا المحتلين بإرادة عالية.

في 2 تشرين الأول تمام الساعة 13:30 و 3 تشرين الأول تمام الساعة 06:40 ، نفذت قواتنا عمليتين نوعيتين ناجحتين بالأسلحة الثقيلة، ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة الشهيد سرخبون في زاب.

في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة متينا

في 2 تشرين الأول في الساعة 20:20-21:00 استهدفت قواتنا طائرات الهليكوبتر التي كانت ستقصف قرى حرور، كيسته، ما اضطرها إلى مغادرة المنطقة.

في 1 تشرين الأول في ساعات المساء وحتى الصباح، حامت طائرات الهليكوبتر فوق مناطق كري سور وكري سليمان وكري سبي ومرفانوس وتابورا عربان في منطقة آفاشين، وفي نفس الوقت قصفت مناطق وكلي باسيا وقرية دري بطائرات الهليكوبتر وقذائف الهاون.

في 2 تشرين الأول بين الساعة 19:00-22:00 ، حامت طائرات الهليكوبتر على خط قاشوره بمنطقة متينا. وفي الوقت نفسه، قصفت طائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية في الساعة 10:20 محيط قرى سرارو، ادينه، دشيشه وساحة كوردين وقلعة القمرية التابعة لناحية كاني ماسي التابعة لمنطقة آمدية.

في 2 تشرين الأول الساعة 16:15 قصف جيش الاحتلال التركي بالمروحيات الحربية منطقة تلة جودي التابعة لزاب، وفي مساء اليوم ذاته، قصف المخافر الحدودية بقذائف الأوبس. وفي صباح 3 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي منطقة زفي بقذائف الأوبس والهاون، ما أسفر عن اندلاع النيران في المنطقة وما تزال الحرائق مستمرة.

في 2 نشرين الأول الساعة 14:44 قصف جيش الاحتلال التركي قرية يكمال في منطقة بركاره التابعة لناحية آمدية في محافظة دهوك بالمروحيات الحربية".

(س ر)