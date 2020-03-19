​​​​​​​مقتل جنديّين تركيّين وإصابة آخر في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركيّة اليوم الخميس إنّ اثنين من جنودها قتلا في محافظة إدلب بشمال غرب سوريّا في هجوم صاروخيّ نفّذته "بعض الجماعات الرّاديكالية".

وأضافت الوزارة أنّ جنديّاً آخر أُصيب، وأنّ قوّاتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.

وبدوره قال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللّواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان مساء الخميس: "تعرّض عسكريّون أتراك في 19 مارس خلال تنفيذ عمليّة استطلاع هندسيّ على الطّريق M4 لهجوم من قبل مسلّحي إحدى التّشكيلات الإرهابية غير الخاضعة لسيطرة تركيّا. وأدّى الاشتباك إلى مقتل عسكريين تركيّين اثنين".

وهذه ليست المرّة الأولى التي يسقط فيها قتلى من الجيش التّركيّ، حيثُ قُتل العشرات في إدلب بنيران قوّات الحكومة السّوريّة.

المصدر: وكالات