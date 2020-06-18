​​​​​​​مقتل جندي تركي و8 مرتزقة في عمليات لقوات تحرير عفرين

وكشفت قوات تحرير عفرين خلال بيان كتابي، اليوم، تفاصيل العمليات التي نفذتها ضد المحتلين.

وجاء في نص البيان:

"إلى الإعلام والرأي العام:

بتاريخ 12حزيران الجاري:

نفذّت قواتنا عملية نوعية على الطريق الواصل بين قريتي برج حيدر وغزاوية التابعتين لناحية شيراوا، حيث قُتل خلالها ثلاثة مرتزقة.

بتاريخ 13 حزيران:

فجّرت قواتنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية كانت تقلّ عدداً من مرتزقة الاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين، حيث تم إعطاب الآلية ومقتل ثلاثة مرتزقة، وفي الوقت ذاته، فجّرت قواتنا عبوة ناسفة بتجمع للمرتزقة في مدينة الباب، حيث تمّ تأكيد مقتل مرتزق وإصابة أربعة آخرين بجروح.

بتاريخ 15 حزيران:

نفذت قواتنا سلسلة من عمليات القنص استهدفت جنود الاحتلال ومرتزقته في قرية كفر خاشر التابعة لمدينة إعزاز، قُتل خلالها مرتزقان اثنان أحدهما جندي تركي وأصيب مرتزقان آخران بجروح.

وكحصيلة لعمليات قواتنا، قُتل تسعة مرتزقة بينهم جندي للاحتلال، وأُصيب ستة مرتزقة آخرون بجروح.

"قوات تحرير عفرين".

(م)

ANHA