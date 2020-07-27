​​​​​​​مقتل جندي أرمني في المواجهات مع أذربيجان

وأوضحت الوزارة ان الجندي آشوت ميكايليان قُتل ليل الأحد ـ الاثنين، بنيران قناص معاد من موقع في شمال شرق أرمينيا.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها، الجيش الأرمني بإطلاق النار على مواقعها خلال الـ 24 ساعة الماضية باستخدام "رشاشات ثقيلة وقناصات".

وأشارت باكو، التي لم تعلن عن قوع ضحايا في صفوفها، إلى وقوع 45 حادثة على جبهة القتال.

هذا وبدأت المعارك بين البلدين في 12 تموز/يوليو على الحدود الشمالية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ 2016، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، هم 12 جنديًّا ومدنيًّا أذربيجانيًّا وستة جنود أرمن، وفق الحصيلة الرسمية.

وأشارت يريفان إلى وفاة جندي أرمني متأثرًا بجراحه في المستشفى الأسبوع الماضي.

ويدور نزاع بين البلدين منذ عقود حول مرتفعات ناغورني قره باغ، وهي منطقة تقع في أذربيجان تدعمها أرمينيا وتشهد حربًا منذ بداية التسعينات، أدّت إلى مقتل 30 ألف شخصًا، وتمثّل الاشتباكات الحالية التي وقعت بعيدًا عن هذا الإقليم تصعيدًا نادرًا.

(م ش)