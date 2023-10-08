​​​​​​​مقتل إسرائيليين في مصر

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز، اليوم، إن سائحين إسرائيليين ومصري قتلوا بالرصاص في الإسكندرية المصرية يوم الأحد.

وأضاف المصدران أنه تم احتجاز شرطي قيل إنه مُطلق الرصاص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، أنه: "على دراية بحادث مقتل إسرائيليين اثنين"، في مدينة الإسكندرية المصرية، وأنه يتم فحص التفاصيل، وفق ما ذكرته شبكة الحرة الأميركية.

وكشف مصدر أمني مصري في تصريحات للحرة، عن مقتل سائحين إسرائيليين برصاص شرطي في الإسكندرية، وقال إنه: "أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي".

وتابع: "أسفر ذلك عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين، وإصابة آخر، وتم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

(م ش)