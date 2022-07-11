​​​​​​​مقتل فتاة قاصر في قرية الأبزمو المحتلة تركياً بريف حلب الغربي

أفاد مصدر محليّ لمراسلنا، بإقدام أب على قتل ابنته القاصر البالغة من العمر (17 عاماً)، في قرية الأبزمو المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها والواقعة بريف حلب الغربي.

وحسب ما نقله مراسلنا، فإن "الفتاة القاصر قتلت نتيجة تعرضها للتعذيب بشكل كبير على يد والدها (م.ع)، حيث ربطها بالسقف وضربها ضرباً مبرحاً، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي، توفيت على إثرها".

وأضاف المصدر إنه "أثناء إقدام (م.ع) على دفن ابنته في مدينة عفرين المحتلة، ادعى بأنها توفيت إثر تسمم غذائي".

وتشهد المناطق المحتلة في سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها جرائم قتل واغتصاب واختطاف بحق النساء والفتيات والأطفال، إذ تفيد إحصائية منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قتل 100 امرأة، واختطف أكثر من 1000 امرأة، فيما تعرضت أكثر من 80 امرأة لجريمة اعتداء وإصابة أكثر من 215 بجروح في المناطق التي يحتلها.

(ج س/ي م)

ANHA