​​​​​​​مقتل فتى وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والأخير يواصل حصار يعبد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد الفتى فضل قيسية (14عاماً)، وإصابة 4 آخرين خلال مواجهاتٍ مع الجيش الإسرائيلي".

وقالت في بيانٍ لها: "إن الفتى زيد فضل قيسية (14 عاماً) استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أُصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية".

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مواجهات عنيفة، اندلعت الليلة الماضية، بين قوات الجيش الإسرائيلي، وعشرات الشبان الفلسطينيين، في عدة مناطق بالضفة الغربية، خلال اقتحام الجيش للمناطق الفلسطينية.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي: " إن الجيش الإسرائيلي، يواصل منذ الأمس، حصار قرية يعبد قضاء جنين، مضيفاً أن قوات الجيش الإسرائيلي، جددت اقتحام القرية، واعتقلت 13 شخصاً من سكانها".

وأضاف: " شهدت قرية يعبد الليلة الماضية، مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر، بين شبان القرية، وقوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب اقتحامها للقرية"، مشيراً إلى: " أن الجيش الإسرائيلي، يواصل عمليات البحث عن مُنفذ عملية إلقاء الحجر على الجندي الإسرائيلي، عميت بن يجال، الذي قُتل بالأمس في القرية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مجموعة من المستوطنين، قامت الليلة بكتابة تهديدات على منازل قرية بيتين قضاء رام الله، تطالب بالانتقام لمقتل الجندي في يعبد.

(ع م)