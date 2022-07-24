​​​​​​​مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

واندلعت الاشتباكات، إثر اقتحام عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية والجنود المدينة بعد منتصف ليلة أمس. وحاصرت منزلًا يوجد فيه عناصر مسلحة من الفصائل الفلسطينية، واندلعت اشتباكات تخللها قصف المنزل بصواريخ "اللاو" و"الماتدور" المضادة للدروع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن قوةً من وحدة اليمام - الخاصة، "اقتحمت البلدة القديمة في بلدة نابلس بحثاً عن مطلوبين للجيش"، مشيراً إلى "حصول تبادل لإطلاق النار خلال العملية".

وفي سياق متصل، ذكر مراسلنا أن البحرية الإسرائيلية دمرت مركب صيد فلسطيني في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

في الغضون، حمّل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الجديد". فيما نعت الفصائل الفلسطينية في بيانات مختلفة "الشهداء"، ودعت إلى "تصعيد المقاومة ضد الاحتلال والرد على جرائمه".

(ع م)