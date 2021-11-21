​​​​​​​مقتل فلسطيني وشرطي إسرائيلي وإصابة آخرين باشتباك مسلح في القدس

وأعلنت مصادر فلسطينية، مقتل فادي أبو شخيدم (42 عامًا) من شعفاط، صباح اليوم الأحد، برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب اشتباك مسلح نفذه. ونعتْ حركة حماس أبو شخيدم، قائلة إنه أحد قيادييها في بلدة شعفاط بالقدس.

فيما أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، بينهم حالة خطرة، في الاشتباك الذي وقع صباح اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تعزيز قوات الشرطة العاملة في محيط القدس بغية "إحباط عمليات مسلحة أخرى".

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، إن منفذ عملية إطلاق النار في القدس من سكان مخيم شعفاط وينتمي إلى حركة حماس، إذ خطط لتنفيذ هذه العملية منذ فترة، إذ غادرت زوجته البلاد قبل 3 أيام.

وأشادت فصائل فلسطينية في قطاع غزة بعملية إطلاق النار التي وقعت صباحًا في القدس القديمة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن "عملية القدس" تمثل ثورة الشعب الفلسطيني المستمرة، وشرعية مقاومته المتصاعدة ضد جرائم الاحتلال واقتحاماته للمسجد الأقصى، وأن العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها".

فيما باركت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها "العملية الفدائية البطولية التي وقعت صباح اليوم في القدس المحتلة"، وأضافت إن "هذه العملية هي رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، وإمعان حكومة الاحتلال في عدوانها وسياسات الهدم والتهجير التي تطال أهلنا في القدس".

(ع م)