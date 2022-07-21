​​​​​​​مقتل ضابطين من قوات حكومة دمشق باستهداف دورية تابعة لهم في درعا

وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية لـ "شرطة حفظ النظام" التابع لقوات حكومة دمشق في منطقة غرز شرق درعا، مما أدى إلى مقتل ضابطين وفق المعلومات الأولية وسقوط جرحى آخرين، بالتزامن مع استنفار أمني لقوات حكومة دمشق تشهده المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 307 استهداف جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 264 شخص من مدنيين وعناصر بقوات حكومة دمشق والمسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "التسويات".

وتدل هذه الأرقام الهائلة من الاستهدافات ومعدلات القتل على مدى تدهور الوضع الأمني في درعا، كما تدل على مدى فشل "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق لسكان المنطقة برعاية روسية ولمرتين، الأولى في 2018 والثانية في 2021- والتي كانت بمثابة "مصالحات شكلية لم تزد على وضع درعا إلا سوءاً" بحسب مراقبين.

فعلى الرغم من مرور سنوات على انطلاق الأزمة، لم تقم حكومة دمشق بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات90% منه يعيش تحت خط الفقر نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض "التسويات".

(د ع)