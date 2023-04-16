​​​​​​​مقتل ضابط وإصابة آخرين بهجوم مسلح على مفرزة للمخابرات العسكرية في القنيطرة

اغتيل ضابط برتبة ملازم أول ورئيس مفرزة "المخابرات العسكرية" في قوات حكومة دمشق التابعة لفرع "سعسع"، وأصيب 4 عناصر آخرون بجراح، إثر هجوم مسلح، استُخدمت فيه الأسلحة الرشاشة الثقيلة وقواذف RPG، شنه مسلحون على المفرزة الواقعة على طريق المشيرفة – رسم الخوالد في ريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 14 نيسان الجاري، قتل مسؤول "الدراسات" في مفرزة "أمن الدولة" التابع لقوات حكومة دمشق بمدينة نوى بريف درعا، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، قبل أن يتمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك وسط استمرار الفلتان الأمني الذي يشهده الجنوب السوري، في ظل تقاعس حكومة دمشق في محاسبة الفاعلين أو وضع حد للتدهور الأمني الحاصل.

(د ع)