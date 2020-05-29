​​​​​​​مقتل ضابط سوداني في هجوم لمجموعات إثيوبية على السودان

أفادات وكالة رويترز أن ضابطاً في الجيش السوداني قُتل، وأصيب عدد آخر يوم أمس، في هجوم نفذته مجموعات إثيوبية على الجانب السوداني من الحدود.

وذكرت الوكالة "شهدت الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف توتراً جديداً حيث توغلت قوة من المجموعات الإثيوبية، واعتدت على بعض المشاريع الزراعية في منطقة بركة نورين وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين“.

وأضافت "وقد نجم عن التصدي للمجموعات مقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثراً بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية، وجُرح عدد من العسكريين والمدنيين".

(ش ع)