​​​​​​​مقتل ضابط من قوات حكومة دمشق

في الاستهدافات المتبادلة بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة دولة الاحتلال التركي "الفتح المبين"، من جهة أخرى، على محور دير حافر في ريف حلب الغربي، المستمرة منذ يوم أمس ضمن منطقة "خفض التصعيد"، قُتل، اليوم، ضابط برتبة ملازم أول من الأولى، حسب ما نقله المرصد السوري.

وتستمر الاستهدافات على محاور عدة، ضمن مناطق خفض التصعيد بين قوات حكومة دمشق، ومرتزقة "الفتح المبين"، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 264، بين مدني وعسكري، وإصابة 142 منذ مطلع العام، وذلك خلال 185 عملية، تنوعت بين هجمات وعمليات قنص واشبتاكات متفرقة واستهدافات، على ما وثقه المرصد.

(س ع)