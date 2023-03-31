​​​​​​​مقتل ضابط من قوات دمشق بقصف مرتزقة تركيا

قتل ضابط من قوات حكومة دمشق برتبة "نقيب" صباح اليوم، في قصف مدفعي نفذه مرتزقة "الفتح المبين" على مواقع وتحصينات الأولى على محور قرية الدانا التابعة لمعرة النعمان في ريف إدلب، ضمن منطقة "خفض التصعيد"، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" تصعيداً لافتاً، من حيث تزايد عدد عمليات الاستهداف والهجمات المباغتة وعمليات القنص في المنطقة.

وبذلك، يرتفع إلى 140 عدد العسكريين والمواطنين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع عام 2023، وذلك خلال 67 عملية تنوعت ما بين هجمات واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 78 شخصاً.

(د ع)