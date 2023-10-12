​​​​​​​مقتل ضابط لقوات حكومة دمشق والاحتلال التركي يقصف طريق M5

قُتل صف ضابط لدى قوات حكومة دمشق، في قصف صاروخي نفذته ما تسمى الفرقة الساحلية التابعة لمرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" من مرتزقة تركيا، على مواقع لحكومة دمشق في مدينة كسب بريف اللاذقية، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد بأن مرتزقة "تحرير الشام" صعّدوا من هجماتهم بالطائرات المسيّرة على مواقع لحكومة دمشق في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وفي سياق ذلك، تصدت المضادات الأرضية التابعة لحكومة دمشق في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيّرة أطلقها مرتزقة "تحرير الشام"، ما أدى إلى إسقاطها.

كما أسقطت قوات حكومة دمشق طائرة مسيّرة كانت تحلق في أجواء السقيلبية بريف حماة.

وفي السياق ذاته، نفّذ الاحتلال التركي قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً، استهدف مواقع لقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها في ريف إدلب الشرقي وأوتوستراد دمشق - حلب M5، دون ورود معلومات عن خسائر.

(س ع)