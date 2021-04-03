​​​​​​​مقتل ضابط أميركي ومنفّذ الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن

وكشفت رئيسة شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي، أنّ المهاجم نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه.

كما أعلنت مقتل أحد ضباط الشرطة جراء الحادث، مُشيرةً إلى أنّ ضابط الشرطة الثاني المصاب وضعه مستقر.

وأفادت شبكة "إن بي سي" أنّ المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي يُدعى، نوح غرين، ويبلغ من العمر 25 عامًا.

كما قالت إنّ غرين، الذي يقيم في ولاية إنديانا، كتب في صفحته على "فيسبوك" أنّه من أتباع "أمّة الإسلام".

وأشار غرين في منشورات حديثة على "فيسبوك" إلى أنّه فقد وظيفته، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

(د ع)