​​​​​​​مقتل اثنين من مرتزقة داعش في الموصل

وأفادت الخلية في بيان "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا مرتزقة داعش الإرهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء 92 في الفرقة الخامسة عشرة، وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابييّن اثنين، أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية لـ مرتزقة داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال الشيخ إبراهيم".

وأضافت إن "هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما، والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد جُرح خلال تنفيذ هذا الواجب أحد عناصر خلية الاستخبارات".

هذا وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن في 28 من الشهر الفائت عن بدء عمليات مشتركة مع الجيش العراقي وحرس الحدود لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية، وذلك على خلفية تصاعد وتيرة هجمات مرتزقة داعش على البلاد.

(ش ع)