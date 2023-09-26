​​​​​​​مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق بريف درعا

قُتل عنصر بشعبة تجنيد تابعة لقوات حكومة دمشق، جراء استهدافه بعدة طلقات نارية، من قبل مسلحين مجهولين، أثناء ذهابه إلى عمله في قرية قرفا بريف درعا الشمالي، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قُتل عنصر سابق في قوات حكومة دمشق، بعملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، في الغارية الشرقية بريف درعا، حيث جرى استهدافه بالرصاص بشكل مباشر.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع هذا العام، وفقاً لتوثيقات المرصد 385 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 308 شخصاً، جُلّهم من عناصر قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها.

وتظهر هذه الأرقام وحوادث الاغتيال المتكررة إلى سوء الوضع الأمني في درعا الخاضعة لما تسمى "التسويات" التي فرضتها حكومة دمشق في وقت سابق على أهالي المنطقة، أولها في 2018 وثانيها في 2022، وأثبتت أن سياسة الإجبار للرضوخ إلى ذهنية حكومة دمشق القديمة، ولّدت حالة من الغضب الشعبي في المنطقة الجنوبية التي كانت أول مدينة ثارت ضد حكومة دمشق منذ بداية الأزمة السورية 2011.

(د ع)