​​​​​​​مقتل عنصر من قوات دمشق وآخر متعاون مع الأجهزة الأمنية في درعا

مع استمرار الفوضى والفلتان الأمني ضمن مدينة درعا، وقعت حادثتان جديدتان اليوم الثلاثاء في المدينة، الحادثة الأولى أسفرت عن مقتل شخص متعاون مع الأجهزة الأمنية لحكومة دمشق، برصاص مجهولين في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي.

أما في الحادثة الثانية، فقد قتل أحد عناصر قوات حكومة دمشق جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بمدينة إنخل ضمن ريف درعا الشمالي الغربي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 152 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 126 شخصاً، هم: 67 من المدنيين بينهم سيدة و4 أطفال، و45 من العسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و7 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق لدى داعش، و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)