​​​​​​​مقتل عنصر من قوات دمشق جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في درعا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في حي العباسية بدرعا البلد ضمن مدينة درعا، بالرصاص، ويأتي ذلك، استمراراً للانفلات الأمني والفوضى في محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 202 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 155 شخصاً، هم: 78 من المدنيين بينهم سيدتان و4 أطفال، و59 من العسكريين التابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر مما تسمى “التسويات”، و10 من المسلحين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق بمرتزقة داعش و6 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(ش ع)