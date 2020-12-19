​​​​​​​مقتل عنصر من قوات الحكومة في اشتباكات مع مرتزقة الاحتلال التركي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل عنصر من قوات الحكومة جرّاء اشتباكاتٍ مع مرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب.

إلى هذا شهدت مواقع سيطرة قوات حكومة دمشق في جبل الزاوية قصف مدفعي شنّته مرتزقة الاحتلال التركي، وفي غضون ذلك قصفت قوات الحكومة بلدة كنصفرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس ،الجمعة، قصفاً صاروخيّاً متبادلاً بين مرتزقة الاحتلال التركي، وقوات حكومة دمشق، على محاور التّماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(ي م)