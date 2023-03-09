​​​​​​​مقتل عناصر من قوات دمشق بهجوم مسلح على أوتوستراد دمشق-درعا

شن مسلحان يستقلان دراجة نارية، هجوماً مسلحاً على سيارة تقل عناصر دورية تابعون لقوى الأمن الداخلي؛ التابعة لقوات حكومة دمشق، وذلك على أوتوستراد دمشق-درعا، حيث جرى تبادل إطلاق بين الطرفين؛ ما أدى لمقتل 3 من عناصر قوى الأمن، وأحد المهاجمين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد، فإن القتيل الذي شارك بالهجوم كان مرتزقاً سابقاً في "جبهة النصرة" إبان وجودها في المنطقة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 87 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 73 شخصاً، جلهم من عناصر قوات حكومة دمشق ومواطنين ومسلحين محليين.

(د ع)