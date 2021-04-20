​​​​​​​مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال معارك

أتى ذلك، بعد يوم على فوزه بالانتخابات، حيث أظهرت النتائج الأولية، أمس الإثنين، أن الزعيم المخضرم إدريس ديبي فاز بفترة ولاية سادسة، وسط توتر أمني، إذ أعلن الجيش أنه صد رتلًا من مسلحين كانوا يتقدمون صوب العاصمة نجامينا.

فقد قامت جبهة التغيير والوفاق المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية مع ليبيا بشق طريقها جنوبًا بعد مهاجمة نقطة حدودية يوم الانتخابات، داعية إلى إنهاء رئاسة ديبي.

وعرض التلفزيون التشادي الرسمي الأحد، صورًا لمركبات محترقة ولعدد صغير من الجثث مغطاة بالرمال. فيما هتف حشد من الجنود بجوار عشرات من المتمردين الأسرى الذين جلسوا وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وكان ديبي (68 عامًا) حصل على 79.3 بالمئة من الأصوات الانتخابية في 11 نيسان/ أبريل، بعدما قاطعها كبار قادة المعارضة احتجاجًا على جهوده لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عامًا.

ويذكر أن الرئيس القتيل كان استولى على السلطة في تمرد مسلح عام 1990. وكان يُعد أحد أكثر زعماء إفريقيا بقاء في السلطة وحليفًا وثيقًا للقوى الغربية التي تقاتل المتشددين في غرب ووسط إفريقيا.

لكنه واجه حركات تمرد متكررة في الصحراء الشمالية، وتعامل أيضًا مع استياء شعبي متزايد على إدارته للثروة النفطية وحملات قمع للمعارضين.

(ش ع)