​​​​​​​مقتل العشرات من مرتزقة دولة الاحتلال التركي في منبج

أفاد مراسلونا من منبج أن مجلس منبج العسكري أحبط، قبل قليل، هجوماً لمرتزقة دولة الاحتلال التركي على قريتي البويهج والبوغاز غرب منبج.

وبحسب مصدر عسكري لمراسلنا قُتل العشرات من عناصر المرتزقة.

وكشف مجلس منبج العسكري فجر اليوم، عبر بيان، أن قواتهم رصدت تحركات وتمركزاً لمرتزقة "هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً"، والمصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، على أطراف مدينة منبج وبالتحديد في قرى عديدة غربي مدينة منبج وشمالها، وخاصة قريتي “الياشلي” و”الشيخ ناصر” شمال غربي منبج والتي وتبعد عنها مسافة /19/ كم تقريباً".

(أ ب)