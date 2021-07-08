​​​​​​​مقتل أكثر من 300 عنصر من طالبان خلال الـ 24 ساعة الماضية في أفغانستان

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 69 عنصراً من حركة طالبان وإصابة 23 آخرين، في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية "بادغيس" بغرب البلاد.

وبحسب بيان الوزارة: "تمكنت القوات الأفغانية من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، إضافة إلى مقتل العديد من المسلحين خلال الاشتباكات في مركز الولاية".

وتقع ولاية بادغيس على الحدود مع جمهورية تركمانستان، وتتكون من 7 أقضية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، مقتل 239 عنصراً وإصابة 157 آخرين، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في 15 ولاية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

(ش ع)