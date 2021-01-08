​​​​​​​مقتل أحد عناصر خلايا داعش في الهول خلال اشتباكه مع القوات الأمنية

أفادت مصادر من مخيم الهول لوكالتنا أن قوى الأمن الداخلي للمخيم، وبعد مداهمة القسم الرابع من المخيم بعد تثبيتها لوجود أحد عناصر خلايا داعش فيها والمتهم بارتكاب جرائم قتل في المخيم، أقدم ذلك العنصر على إطلاق النار صوب قوى الأمن الداخلي ما أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين فقد خلالها أحد عناصر قوى الأمن الداخلي لحياته وأصيب آخر بجراح.

وأكد المصدر أن القوى الأمنية حاصرت المرتزق في محاولة القبض عليه ولكنه أقدم على تفجير نفسه في إحدى الحمامات ضمن المخيم

وتأتي المداهمة بعد مقتل رئيس المجلس السوري، حمد صالح حديد (أبو أحمد الشمري)، مساء اليوم الجمعة، بطلقة في الرأس، وإصابة ابنه محمد العمر بطلقة في الظهر، أثناء خروجهما من الجامع في المخيم، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار عليه، وعلى اثرها استنفرت قوى الأمن الداخلي في البحث عن الفعالين في المخيم.

يذكر أنه كثرت حالات القتل والاغتيالات في مخيم الهول خلال الأيام القلية الماضية، وسجلت 7 حالات قتل في المخيم خلال الثلاثة أيام الماضية فقط.

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ANHA