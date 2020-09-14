​​​​​​​مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر التركي في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لمنظمة تركية مدنية في قرية “تل بطال” التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل موظف مدني من الجنسية التركية قبل أن يتمكن الفاعلون من الفرار.

وفي نفس السياق، جددت القوات الحكومية، قصفها الصاروخي على جبل الزاوية، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومحيط كفرعويد وفليفل، في حين عمد الاحتلال التركي إلى قصف مواقع لقوات النظام على محاور ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

(آ س)