​​​​​​​مقتل 9 اشخاص في هجوم مسلح يحمل بصمات حركة الشباب الصومالية

وبحسب ما أفاد بها وسائل إعلام صومالية، كانت القوات الحكومية ترافق عددًا من الشاحنات الناقلة للفحم من المحافظات إلى العاصمة مقديشو بين مدينتي ونلوين وأفجوي لتأمينها، وتنتشر عناصر حركة الشباب بكثافة في تلك المنطقة.

وانقلبت 3 شاحنات جراء الهجوم المسلح والاشتباكات التي دارت بين مسلحين وقوات الحكومية التي كانت ترافقها.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم: "قتل أثناء الهجوم 9 أشخاص، وكان 2 منهم سائقان يقودان المركبات التي تنقل الفحم، و7 من القوات الحكومية التي تؤمن المركبات، وإصابة جنديين حكوميين".

وقال مسؤولون محليون من محافظة شبيلي السفلى إن "حركة الشباب نفذت الهجوم، وأن التحقيقات جارية لمعرفة خسائر الهجوم، متعهدين بتقديم النتائج لاحقًا".

ولم تعلن حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها نفذت هجمات مماثلة استهدفت المركبات التي تنقل الفحم وترافقها قوات أمنية حكومية بهدف تأمينها.

(د أ)